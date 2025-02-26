Более 70 семей из Иркутской области получили сертификаты на покупку жилья

В Иркутской области 73 молодых семьи из 20 муниципальных образований получили свидетельство о праве приобретения или строительства жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Эта программа идет уже не один год. За это время её участниками стали более пяти тысяч семей. Мы увеличиваем финансирование по ней, потому что она востребована, как со стороны муниципалитетов, с нашей стороны, но в первую очередь – со стороны молодых семей. Они ищут разные варианты решения жилищного вопроса, используя нашу поддержку», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

В этом году по программе улучшить свои жилищные условия смогут около 350 молодых семей из 34 муниципальных образований Приангарья, в том числе около 200 – многодетных. На эти цели выделено 573 млн рублей из федерального и областного бюджетов, а также из средств бюджетов муниципальных образований.

Принять участие в программе могут молодые семьи, зарегистрировавшие брак, возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Деньги молодые люди смогут направить на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Для участия в программе необходимо обратиться в администрацию муниципального образования Иркутской области по месту регистрации.

В среднем сумма сертификата составляет 1,2 миллиона рублей. Она зависит от количества членов семьи. Деньги можно направить на оплату первого взноса по ипотеке, ее погашение, для строительства своего жилого дома или приобретения жилья. Финансирование осуществляется из трех источников – федерального, областного и муниципального бюджетов. 80% – областные средства.