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Хоккейный матч со звездами в Приангарье перенесли из-за болезни спортсменов

В Иркутской области перенесли хоккейный матч с участием звезд из-за болезни спортсменов: мероприятия состоятся позже, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«К сожалению, вынуждены перенести матч между легендами советского хоккея и командой правительства Иркутской области, намеченный на 1 марта. Причина – болезнь Вячеслава Александровича Фетисова и Александра Сергеевича Якушева. Вирус не щадит никого», – отметил глава региона.

Игра состоится через месяц. Распространенные билеты на матч останутся действительными.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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