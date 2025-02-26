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Автомобиль с тремя детьми в салоне провалился под лед Байкала

На акватории пролива Малое Море в районе Сарминской косы в Иркутской области автомобиль Honda Stream провалился под лед Байкала. Об этом сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

<p>Фото: МЧС России</p>

Фото: МЧС России

В салоне находились четыре человека – водитель и трое детей в возрасте 11, 11, 8 лет. Людям повезло, что транспорт лишь частично погрузился в воду. К моменту прибытия спасателей автомобилист и дети, приехавшие в Приангарье из Томска, самостоятельно покинули транспортное средство.

Вездеходом «Трэкол» детей доставили на базу отдыха в деревню Курма. Один ребенок промок. С владельцем автомобиля спасатели вернулись к месту происшествия. При помощи лебедки машину извлекли из воды.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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