Ингосстрах Банк увеличил оборот факторинга почти в 2,5 раза

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала обзор рынка факторинга России по итогам 2024 года. В прошлом году объем финансирования, которое выплатили участники рынка за анализируемый период, составил 10,5 трлн рублей, что на 36% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Статистика включает международный сегмент.

Ингосстрах Банк уверенно сохраняет позиции на рынке факторинга, закрепившись в топ-10 по размеру портфеля. Объем выплаченного финансирования за исследуемый период возрос почти в 2,5 раза и составил 352 млрд рублей.

«Уже несколько лет факторинг является нашим флагманским продуктом, и мы планируем наращивать объёмы факторингового финансирования в 2025 году. Также нужно отметить, что технологичность факторинга позволяет нашим клиентам значительно экономить на внутренних издержках при финансировании. Мы будем расширять направления факторингового финансирования в отраслях, связанных с потребительским спросом физлиц, а также в финансовых продуктах, которые позволяют минимизировать риск», - отметил директор департамента факторинга Ингосстрах Банка, член правления Ассоциации факторинговых компаний Александр Варенников.

Данные АФК получены по итогам анкетирования 37 факторинговых организаций.

В декабре 2024 года Ингосстрах Банк стал лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Динамика развития факторинга». Эксперты отметили рост портфеля банка и объемов выплаченного финансирования, опережающий рыночные показатели.

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