Новости

Туризм 2025, последние новости
«Это фантастика!» На Ольхоне стартовал VI ледовый фестиваль Olkhon Ice Fest
МЧС: Трещины на льду Байкала угрожают безопасности людей
Шоу фигуристов и лазерное представление состоятся на льду Байкала
Все материалы сюжета

Рубль начал слабеть после периода длительного укрепления

Читайте также:

После 27 февраля рубль может вернуться к экономически обоснованным уровням
26 февраля 2025
Сценарий 85: Рубль на пороге новых валютных минимумов
25 февраля 2025

Во второй половине среды рубль начал терять позиции после продолжительного укрепления. В ходе этого периода доллар опускался ниже отметки в 85 рублей, евро — до 90 рублей, а юань достигал уровня в 11,6 рубля. Несмотря на это, официальный курс рубля снова вырос.

«Фактор налогового периода заканчивает свое действие в этом месяце. Уже в четверг будет последний день для продажи иностранной валюты с расчетами «завтра» (TOM), чтобы успеть к пику фискальных платежей экспортеров 28 февраля. К тому же завтра вступают в силу санкции США против нефтегазового сектора РФ. Попавшие под них компании могут уже завершать конвертацию свободных валютных средств в рубли», – предупреждают аналитики БКС Мир инвестиций.

Кроме того, спрос на иностранную валюту может начать расти по мере восстановления объемов импорта. Это восстановление связано с повышением потребительской активности, которое обычно происходит после традиционного спада в начале года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1211)


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
Снижение тарифов на электричество: регионам позволили применять льготы
Регионам разрешили применять коэффициент 1,8 на весь отопительный период
Правительство пересчитывает стоимость электроэнергии
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес