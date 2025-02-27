Рубль начал слабеть после периода длительного укрепления

Во второй половине среды рубль начал терять позиции после продолжительного укрепления. В ходе этого периода доллар опускался ниже отметки в 85 рублей, евро — до 90 рублей, а юань достигал уровня в 11,6 рубля. Несмотря на это, официальный курс рубля снова вырос.

«Фактор налогового периода заканчивает свое действие в этом месяце. Уже в четверг будет последний день для продажи иностранной валюты с расчетами «завтра» (TOM), чтобы успеть к пику фискальных платежей экспортеров 28 февраля. К тому же завтра вступают в силу санкции США против нефтегазового сектора РФ. Попавшие под них компании могут уже завершать конвертацию свободных валютных средств в рубли», – предупреждают аналитики БКС Мир инвестиций.

Кроме того, спрос на иностранную валюту может начать расти по мере восстановления объемов импорта. Это восстановление связано с повышением потребительской активности, которое обычно происходит после традиционного спада в начале года.