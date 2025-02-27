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Зарплатные ожидания жителей Иркутской области выросли до 60 тыс. рублей

Это на 5 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В начале 2025 года средняя ожидаемая заработная плата в Иркутской области составила 60 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 9%, в рублях этот прирост составил 5 тыс. рублей. Однако средние зарплатные ожидания иркутян ниже средних показателей по стране, которые составили 70 тыс. рублей.

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Зарплатные ожидания в Иркутской области значительно выросли среди:

  • стратегов, инвесторов и консультантов (+40 тыс. руб.),
  • аграриев (+39,7 тыс. руб.),
  • кадров из добывающей отрасли (+32,7 тыс. руб.).

Высокие ожидания также у:

  • менеджеров (+20 тыс. руб.),
  • научных сотрудников и педагогов (+15,5 тыс. руб.),
  • ИТ-специалистов (+12,6 тыс. руб.),
  • медиков и фармацевтов (+12,5 тыс. руб.),
  • сотрудников страхования (+10,8 тыс. руб.),
  • сотрудников розничной торговли (+10 тыс. руб.),
  • маркетинга (+10 тыс. руб.).

Наиболее высокооплачиваемыми остаются специалисты в сфере:

  • стратегии, инвестиций и консалтинга (средняя зарплата – 140 тыс. руб.),
  • сельского хозяйства (139,7 тыс. руб.),
  • добычи сырья (132,7 тыс. руб.),
  • высшего и среднего менеджмента (120 тыс. руб.),
  • производства и строительства (по 100 тыс. руб.).

/ Сибирское Информационное Агентство /


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