Зарплатные ожидания жителей Иркутской области выросли до 60 тыс. рублей

Это на 5 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В начале 2025 года средняя ожидаемая заработная плата в Иркутской области составила 60 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 9%, в рублях этот прирост составил 5 тыс. рублей. Однако средние зарплатные ожидания иркутян ниже средних показателей по стране, которые составили 70 тыс. рублей.

Зарплатные ожидания в Иркутской области значительно выросли среди:

стратегов, инвесторов и консультантов (+40 тыс. руб.),

аграриев (+39,7 тыс. руб.),

кадров из добывающей отрасли (+32,7 тыс. руб.).

Высокие ожидания также у:

менеджеров (+20 тыс. руб.),

научных сотрудников и педагогов (+15,5 тыс. руб.),

ИТ-специалистов (+12,6 тыс. руб.),

медиков и фармацевтов (+12,5 тыс. руб.),

сотрудников страхования (+10,8 тыс. руб.),

сотрудников розничной торговли (+10 тыс. руб.),

маркетинга (+10 тыс. руб.).

Наиболее высокооплачиваемыми остаются специалисты в сфере: