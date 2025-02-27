Зарплатные ожидания жителей Иркутской области выросли до 60 тыс. рублей

Это на 5 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.
В начале 2025 года средняя ожидаемая заработная плата в Иркутской области составила 60 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 9%, в рублях этот прирост составил 5 тыс. рублей. Однако средние зарплатные ожидания иркутян ниже средних показателей по стране, которые составили 70 тыс. рублей.
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Зарплатные ожидания в Иркутской области значительно выросли среди:
- стратегов, инвесторов и консультантов (+40 тыс. руб.),
- аграриев (+39,7 тыс. руб.),
- кадров из добывающей отрасли (+32,7 тыс. руб.).
Высокие ожидания также у:
- менеджеров (+20 тыс. руб.),
- научных сотрудников и педагогов (+15,5 тыс. руб.),
- ИТ-специалистов (+12,6 тыс. руб.),
- медиков и фармацевтов (+12,5 тыс. руб.),
- сотрудников страхования (+10,8 тыс. руб.),
- сотрудников розничной торговли (+10 тыс. руб.),
- маркетинга (+10 тыс. руб.).
Наиболее высокооплачиваемыми остаются специалисты в сфере:
- стратегии, инвестиций и консалтинга (средняя зарплата – 140 тыс. руб.),
- сельского хозяйства (139,7 тыс. руб.),
- добычи сырья (132,7 тыс. руб.),
- высшего и среднего менеджмента (120 тыс. руб.),
- производства и строительства (по 100 тыс. руб.).