Трамп ставит условие для ослабления санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что ослабление антироссийских санкций возможно только после заключения мирного соглашения для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что России, вероятно, придется пойти на уступки в рамках урегулирования, сообщает РБК.

«Нет. <...> Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение. Но я думаю, мы ослабим», — сказал он на первом заседании правительства страны, трансляцию которого вел C-SPAN.

На первом заседании правительства Трамп отметил, что в рамках потенциального соглашения будут учитываться позиции обеих сторон, но Украине будет сложно заключить "хорошую сделку". Трамп добавил, что если бы он не стал президентом, конфликт на Украине продолжался бы долго, а президент Владимир Путин, возможно, "захотел бы взять все целиком".

Трамп также заявил, что США не будут давать Украине гарантий безопасности сверх меры, этот вопрос будет поручен Европе. Он поддержал инициативу Франции и Великобритании, которые выразили желание направить на Украину миротворцев.

Кроме того, Трамп подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля посетит США, и стороны подпишут соглашение о полезных ископаемых.