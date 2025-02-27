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Россияне накапливают миллиарды: на проценты по вкладам можно скупить все новостройки

В "Сбере" раскрыли шокирующие суммы сбережений на счетах россиян. Денег на счетах так много, что доход от процентов за год при текущих ставках позволил бы купить всю строящуюся и невыкупленную недвижимость в стране. Об этом заявил старший управляющий директор, руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на XIV всероссийском форуме по корпоративному управлению, сообщает РБК.

Матовников отметил, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно было бы приобрести за процентный доход по вкладам населения за один год, не тратя сами вклады, а только проценты. По данным Банка России, на 1 января 2025 года средства населения в банках составляли 57,5 трлн рублей, из которых 70,3%, или 40,44 трлн рублей, приходятся на срочные вклады с начислением процентов.

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Эксперт считает, что рано или поздно сбережения россиян начнут поддерживать строительную отрасль. В последние месяцы наблюдался рост покупок недвижимости за наличные средства без кредита, что свидетельствует о том, что часть сбережений уже превращается в спрос на недвижимость.

Ранее стало известно, что 77% россиян хотят реинвестировать проценты от вкладов, полученных в 2024 году. Несмотря на снижение доходности по вкладам после решения ЦБ оставить ставку на уровне 21%, вклады остаются популярными. 80% вкладчиков готовы повторно вложить средства в депозиты, а половина респондентов планирует направить доход от вкладов в другие инструменты, такие как акции, недвижимость, облигации, пенсионные фонды и паевые инвестфонды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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