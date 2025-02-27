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К 2029 году число самозанятых в России превысит 18 миллионов

По прогнозам Федеральной налоговой службы (ФНС), к началу 2029 года число граждан со статусом самозанятых превысит 18 млн человек, что станет результатом эксперимента по введению спецрежима "Налог на профессиональный доход" (НПД), сообщает газета "Ведомости".

Как следует из документа, представленному на совещании в Совете Федерации по вопросу пенсионного обеспечения самозанятых, к 1 января 2026 года число самозанятых достигнет 14,49 млн, а к началу 2027 года — 16,67 млн. На 1 января 2025 года их число составляло 12,17 млн.

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Рост числа самозанятых начнет замедляться уже с этого года. Если с 2022 по 2024 годы ежегодный прирост составлял в среднем 3 млн новых плательщиков, то в 2025–2026 годах он будет чуть выше 2 млн.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев выразил обеспокоенность по поводу влияния роста числа самозанятых на рынок труда и социальное страхование. Он отметил, что их численность уже превышает 12 млн, и подчеркнул необходимость наделения Роструда полномочиями, аналогичными ФНС, для контроля за переводом трудовых отношений в самозанятость. «Сейчас их численность превышает 12 млн, и мы не понимаем предел этого роста. А как самозанятые влияют на ВВП? Высока ли у них производительность труда, сколько из-за них недополучает система социального страхования?» — задался вопросами профсоюзный лидер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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