Новости

Туризм 2025, последние новости
Гостевые дома не смогут принимать более 30 постояльцев
Названа дата завершения ледового фестиваля на Ольхоне
Актер Андрей Мерзликин отдыхает на Байкале
Все материалы сюжета

4 причины, почему ЦБ собирался повысить ставку на последнем заседании

На заседании 14 февраля Совет директоров Банка России рассматривал возможность повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 22% годовых, хотя в итоге ставка осталась на уровне 21%. Это обсуждение было обусловлено несколькими факторами, которые могли бы способствовать ужесточению денежно-кредитной политики, сообщают "Ведомости".

Первой причиной стало усиление инфляционного давления в четвертом квартале 2024 года. Внутренний спрос вырос сильнее, чем ожидалось, что могло привести к перегреву экономики. Ужесточение политики могло бы способствовать возвращению инфляции к целевому уровню в 2026 году.

Читайте также:

Оптимизм на рынке: что ждет рубль и ключевую ставку?
26 февраля 2025
Снятие санкций не снизит ставку: прогноз ВТБ на 2025
25 февраля 2025

Вторым фактором было неустойчивое замедление кредитования, обусловленное высокими бюджетными расходами и сезонно низким спросом на кредиты в начале года.

Третьей причиной для ужесточения политики стали высокие инфляционные ожидания населения. На конец декабря 2024 года они составляли 13,9%, а в январе 2025 года население прогнозировало рост цен на 14%. В феврале ожидания снизились до 13,7%, но все еще оставались высокими.

Четвертой причиной стало мнение Банка России о том, что влияние автономных факторов на динамику кредитования может быть менее значительным, чем предполагалось. Стабилизация кредитования может оказаться неустойчивой, что создаст дополнительные инфляционные риски.

Несмотря на эти факторы, ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% 14 февраля 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (117)


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
«Серые» майнеры в Иркутской области перебрались в гаражи
Снижение тарифов на электричество: регионам позволили применять льготы
Регионам разрешили применять коэффициент 1,8 на весь отопительный период
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес