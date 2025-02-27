4 причины, почему ЦБ собирался повысить ставку на последнем заседании

На заседании 14 февраля Совет директоров Банка России рассматривал возможность повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 22% годовых, хотя в итоге ставка осталась на уровне 21%. Это обсуждение было обусловлено несколькими факторами, которые могли бы способствовать ужесточению денежно-кредитной политики, сообщают "Ведомости".

Первой причиной стало усиление инфляционного давления в четвертом квартале 2024 года. Внутренний спрос вырос сильнее, чем ожидалось, что могло привести к перегреву экономики. Ужесточение политики могло бы способствовать возвращению инфляции к целевому уровню в 2026 году.

Вторым фактором было неустойчивое замедление кредитования, обусловленное высокими бюджетными расходами и сезонно низким спросом на кредиты в начале года.

Третьей причиной для ужесточения политики стали высокие инфляционные ожидания населения. На конец декабря 2024 года они составляли 13,9%, а в январе 2025 года население прогнозировало рост цен на 14%. В феврале ожидания снизились до 13,7%, но все еще оставались высокими.

Четвертой причиной стало мнение Банка России о том, что влияние автономных факторов на динамику кредитования может быть менее значительным, чем предполагалось. Стабилизация кредитования может оказаться неустойчивой, что создаст дополнительные инфляционные риски.

Несмотря на эти факторы, ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% 14 февраля 2025 года.