Рост налоговых поступлений в бюджет России достиг 20% в 2024 году

Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала увеличение поступлений в российскую бюджетную систему на 20,3%. Общий объем поступивших средств составил 56,3 триллиона рублей, что на 9,5 триллионов рублей превышает показатели предыдущего года, сообщает Интерфакс.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров предполагал, что налоговые поступления вырастут примерно на 12%, или на 5,7 триллиона рублей, достигнув отметки в 52,5 триллиона рублей.

Консолидированный бюджет страны получил дополнительные 7,3 триллиона рублей, увеличившись на 20,1% и составив 43,5 триллиона рублей. Из этой суммы 24,8 триллиона рублей поступили в федеральный бюджет (+26,1%), а еще 18,7 триллиона рублей были направлены в региональные бюджеты (+13,1%).

Без учета доходов от экспорта углеводородов поступления в бюджетную систему выросли на 15,8%, достигнув уровня в 32,8 триллиона рублей. Это означает прирост на 4,5 триллиона рублей по сравнению с прошлым годом.

Поступления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) увеличились на 27,9%, составив 12,6 триллиона рублей. Налог на прибыль вырос на 1,6%, достигнув 8,1 триллиона рублей. Темпы прироста НДС составили 21,6%, что привело к общему объему поступлений в размере 8,7 триллиона рублей. Поступления НДФЛ увеличились на 28,1%, достигнув 8,4 триллиона рублей.