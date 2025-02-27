Продажи новостроек в России упали на 20%: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Америка намерена стать мировым лидером по пошлинам, на фоне этого между США и ЕС может назреть торговая война, в России рухнули продажи новостроек, а в Иркутской области автомобилист чуть не погубил троих детей, вывезя их на лед Байкала. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Лидеры по пошлинам

Президент США Дональд Трамп заявил, что другие государства в силу важности для них американского рынка сбыта не сумеют состязаться с Вашингтоном в использовании пошлин. «У них это не получится. Ну, то есть, они могут попробовать. Но у них это не получится. Числа никогда не сравняются с нашими. <…> Мы – горшок с золотом. Нас все хотят. И они могут принимать ответные меры, однако это не будет успешным возмездием», – отметил Трамп.

Торговая война

Трамп объявил о решении ввести таможенные пошлины на товары из ЕС. Они достигнут 25% и затронут не только автомобили, но и «все остальное». ЕС намерен незамедлительно ответить на них. По мнению других стран, например, Норвегии это может развязать разрушительную торговую войну. «Полномасштабная торговая война между ЕС и США будет очень серьезной проблемой для глобальной экономики и негативно отразится на экономике Норвегии», – считает премьер-министр государства.

Снижение продаж

В РФ зафиксировали снижение продаж новостроек на 19% в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,5 млн кв. м. В 2024-м продажи были на уровне 1,8 млн кв. м. Наибольшее падение продаж первичного жилья отмечается в августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре и июле.

Майнинг в гаражах

В Иркутской области зафиксирована новая тенденция: «серые» майнеры перебрались в гаражи. Об этом свидетельствует рост энергопотребления в гаражных кооперативах. Власти намерены провести проверку, по итогам которой пересмотреть пороговые значения диапазонов льготного энергопотребления.

Опасный лед

Выезд и выход на лед Байкала вне переправ по-прежнему является опасным. Доказательство тому – инцидент с автомобилем Honda Stream, случившийся накануне на акватории пролива Малое Море. Транспорт выехал на поверхность озера в непредназначенном для этого месте: для туристов из Томска эта поездка чуть не закончилась трагедией. В салоне были мужчина и трое детей. Им повезло, что машина ушла под воду лишь частично, люди успели ее покинуть. Автомобиль также сумели вытянуть из воды.