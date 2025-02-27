Объем просрочки по ипотекам в России достиг исторического максимума

Общая сумма платежей составила 95 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Россияне стали чаще допускать просрочку по ипотеке. За 2024 год объем «плохих» долгов увеличился на 63%, до 95 млрд рублей. При этом совокупный размер жилищных кредитов граждан рос значительно медленнее – только на 7%. На начало января 2025-го он достиг 19,2 трлн рублей.

По этой статистике объем просрочки по ипотеке достиг максимума за всю историю наблюдений, отметил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.

Такой резкий рост просроченной задолженности может быть связан с активной выдачей жилищных кредитов в предыдущие годы. Так, в 2023-м общий ипотечный портфель россиян увеличился на 4,2 трлн рублей, а в 2022-м – на 2,1 трлн рублей.

Ранее стало известно, что в 2024 году жители Приангарья оформили более 23 тыс. ипотечных кредитов, что на треть меньше, чем в предыдущем году. Снижение выдач началось в июле и связано с завершением массовых льготных программ и ростом ставок по рыночной ипотеке. Общий объем выданных ипотечных кредитов в регионе составил почти 72 млрд рублей.