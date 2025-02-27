Альфа-Банк получил пять наград на международном фестивале bema

Сразу несколько проектов забрали призовые места в одной из главных премий в мире событийного маркетинга и коммуникаций bema.

Первое место в номинации «Лучший образовательный проект» занял проект Альфа Кейс Кэмп – всероссийский чемпионат и образовательный лагерь для студентов Сочи.

Стенд с двумя гигантскими красными надувными драконами, представленный Альфа-Банком на ПМЭФ-2024, победил в номинации «Креативная идея».

Масштабная Альфа-Конфа, серия бесплатных офлайн-событий для предпринимателей по всей России, заняла призовые места сразу в двух номинациях. Золото – как «Лучший деловой проект для клиентов и партнеров» и серебро – в номинации «Лучшее деловое событие».

Также второе место в номинации «Лучшее продвижение бренда работодателя» занял проект Альфа-Симуляция – увлекательная игра-симуляция о работе в Альфа-Банке, в которой главный герой меняет окружающую реальность, добавляя в неё яркие краски, свободу и инициативность.

Best Experience Marketing Awards – международный фестиваль событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций, а также профессиональная ежегодная премия, которая присуждается по решению экспертного совета лучшим проектам России и СНГ. В совет входят директора по маркетингу и персоналу крупнейших компаний, бренд-менеджеры, специалисты по спонсорству и представители государственных структур. Основная задача премии - развитие индустрии событийного маркетинга и создание площадки для обмена опытом и укрепления профессионального сообщества.