Альфа-Банк – лидер по объему кредитов под «зонтичное поручительство» Корпорации МСП среди частных банков

Альфа-Банк занял первое месте среди частных банков по объему и количеству кредитов, выданных предпринимателям под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП по итогам 2024 года. Доля Альфа-Банка в общем объеме выдач 2024 года составляет 26%.

По данным Корпорации МСП Альфа-Банк заключил около 15,4 тыс. кредитных договора с «зонтичным» поручительством на сумму более 106,96 млрд рублей с обеспечением в виде поручительства Корпорации МСП в размере 52,99 млрд рублей. В общем зачете Альфа-Банк занял вторую позицию, сразу после госбанка.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей: активно участвуем в госпрограммах, расширяем пакет дополнительных сервисов для МСП. «Зонтичное» поручительство – эффективный механизм поддержки бизнеса, который повышает доступность получения финансирования. Ежегодно объемы его использования в нашем банке растут. Решение по кредитам предприниматели получают за несколько минут, а деньги поступают на счёт в течение дня благодаря автоматизации процесса в банке», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

«Механизм зонтичных поручительств зарекомендовал себя в качестве одного из эффективных инструментов, который помогает малому и среднему бизнесу расширить доступ к финансовым ресурсам. При недостатке или отсутствии залога возможности получения бизнесом финансовой поддержки остаются открытыми», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса. Реализуется Корпорацией МСП в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».