Альфа-Банк запускает технологичных помощников на основе искусственного интеллекта

Альфа-Ассистенты в мобильном банке умеют давать советы, составлять инструкции и помогают с планированием. Они готовы подсказать как в выборе отеля или экскурсии в путешествии, так и в вопросах инвестирования.

Нейропомощники сделаны на основе платформы GigaChat для бизнеса. Поэтому отвечают не шаблонно, а на основе анализа пользовательских запросов и предпочтений. Помощники составят оптимальный маршрут путешествия, подскажут лучшие рестораны, помогут организовать тур, быстро разъяснят нюансы различных финансовых продуктов. Ответят на все дополнительные вопросы и научат разбираться в терминологии и механиках инвестирования. А детям и молодежи будут помогать в учебе и рассказывать о финансовой грамотности.

«Мы создаём максимально удобный и персонализированный клиентский опыт. Благодаря нашим Al-Ассистентам пользователи получат качественные рекомендации и помощь буквально в несколько кликов по всем аспектам жизни — от путешествий до инвестиций. Уверены, что наши нейропомощники станут незаменимыми для миллионов пользователей. Будем постоянно развивать их функциональность, расширяя спектр предоставляемых услуг и адаптируя их к потребностям клиентов», — прокомментировал Дамир Баттулин, старший вице-президент, директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка.

На первом этапе нейропомощники доступны в тестовом режиме части пользователей андроид-приложений.