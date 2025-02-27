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Братский АНКБ сообщил об изменении тарифов комиссионного вознаграждения за расчетное обслуживание

Братский АНКБ с 3 марта 2025 года вносит изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за расчетное обслуживание физических лиц с использованием сервиса «АНКБ - Онлайн».

– По-прежнему можно совершать бесплатные переводы между своими счетами в любых банках на сумму до 30 миллионов рублей ежемесячно без ограничений по сумме и количеству переводов. Сверх этой суммы максимальная возможная сумма одной операции 1 000 000 рублей, количество переводов не ограничено. Максимальная возможная сумма переводов на счета других физических лиц  300 000 рублей в сутки, максимальная сумма одной операции 300 000 рублей, – говорится в сообщении банка.

Подробнее с новой редакцией тарифов можно ознакомиться на сайте Банка www.ankb.ru в разделе «Частным лицам» - «расчётно-кассовое обслуживание» - ТАРИФЫ «АНКБ-Онлайн» (редакция от 13 марта 2025 года).

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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