Солид Банк возглавил рейтинг вкладов в китайских юанях

Аналитики «Выбери.ру» в феврале проанализировали рынок банковских предложений по вкладам в китайских юанях и составили рейтинг лучших. Лидером рейтинга стал вклад «Валютный в CNY» от Солид Банка. Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.

Учитывались не только процентные ставки, но и другие параметры как: минимальная сумма, срок, способ выплаты процентов, возможность пополнения.

Условия вклада:

• Процентная ставка – до 9,5% годовых, зависит от срока вклада: 91 день – 9,5% годовых, 180 дней – 9% годовых, 365 дней – 8,5% годовых.

• Срок – от 91 до 365 дней.

• Сумма – от 500 CNY,

• Выплата процентов – по окончанию срока вклада.

• Пополнение – в течение всего срока вклада.

• Важной опцией является возможность Вкладчиков выбрать удобный для себя способ выплаты процентов:

- наличными в рублях по курсу конвертации Банка на дату востребования вклада,

- безналичным переводом в валюте вклада на счет клиента, открытый в другом Банке. При этом Банк-получатель не должен находиться в санкционных списках.

Полные условия вклада здесь. Можно также оставить заявку, чтобы получить консультацию эксперта.

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