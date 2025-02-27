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Примсоцбанк – в ТОП-5 лучших «длинных вкладов»

В феврале 2025 года Примсоцбанк вошёл в число лидеров рейтинга Лучших долгосрочных вкладов с пополнением и частичным снятием средств. По расчётам аналитиков, вклад «Карта+депозит» https://pskb.com/deposit/card-deposit/ занял место в ТОП-5 предложений российских банков.

Вклад «Карта+депозит» https://pskb.com/deposit/card-deposit/ открывается на срок 367 дней на сумму от 500 рублей. Ставка по депозиту при открытии онлайн составляет 16,6%. Выплата процентов производится ежемесячно; доступны такие опции, как капитализация, пополнение и частичное снятие средств.

При составлении рейтинга эксперты брали в расчёт величину процентной ставки, порядок пополнения или расходования денег вклада, минимальную сумму и срок, а также возможность капитализации процентов и итоговый доход вкладчика. Кроме того, роль играл критерий значимости кредитной организации на финансовом рынке страны, добавили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxxWcnWt

/ Сибирское Информационное Агентство /


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