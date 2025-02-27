Разница в размере пенсий среди российских регионов достигла 2,3 раза

Максимальный разрыв вырос с 18 тыс. до 28 тыс. рублей с 2021 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда (СФР).

На начало 2025 года самые большие пенсии по старости неработающим получали жители Чукотки – 47 тыс. рублей, а самые низкие – в Кабардино-Балкарии – 20 тыс. рублей.

Средняя пенсия по стране составила 25 тыс. рублей.

Разрыв между максимальными и минимальными пенсиями вырос с 18 тыс. до 28 тыс. рублей с 2021 года. Лидером по пенсиям остается Чукотка, в топ также входят северные и дальневосточные регионы. Антирейтинг возглавляют южные республики, включая Кабардино-Балкарию, Дагестан и Крым.