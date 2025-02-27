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Примсоцбанк снижает ставки по ипотеке

Примсоцбанк сообщил о снижении процентных ставок по классическим ипотечным программам на 1 пункт.

– Это уникальная возможность для тех, кто мечтает о собственном жилье и сделать свою мечту еще более доступной, – говорится в сообщении банка

Условия классической ипотеки:

  • Первоначальный взнос от 20%

  • Возраст до 70 лет

  • Общий трудовой стаж от 6 месяцев (на последнем месте работ от 3 месяцев)

Преимущества работы с нами:

–Не упустите шанс воспользоваться снижением ставок! Узнать программы можно на сайте по ссылке https://pskb.com/mortgage/ Подробности вы можете узнать по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный, – отмечают в банке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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