Мошенник из Иркутска вернул деньги обманутому пенсионеру

Пенсионеру удалось вернуть деньги, похищенные телефонными аферистами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

По данным надзорного ведомства, 71-летний мужчина по указанию злоумышленников под предлогом инвестиций перевел аферистам более 3,5 млн рублей. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Часть суммы в размере 270 тыс. рублей получил житель города Иркутска, выполнявший функцию дроппера – лица, которое предоставляет свои личные данные мошенникам для открытия счетов либо банковские карты для дальнейшего вывода денежных средств», – говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании c владельца банковской карты похищенных денег, в результате требование было удовлетворено: средства с мошенника были взысканы.