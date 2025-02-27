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Примсоцбанк предлагает выгодный праздничный кешбэк по самым востребованным категориям

Примсоцбанк предлагает выгодный праздничный кешбэк по самым востребованным категориям. С 25 февраля 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт Банка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на март 2025 года.

Выбрать можно четыре категории кэшбэка из доступных:

1. Путешествия – до 10%

2. Красота, парикмахерские, салоны красоты – до 10%

3. Одежда, обувь – до 10%.

4. Рестораны, кафе, закусочные, фастфуд – до 10%.

5. Цветы, флористика – до 10%.

6. АЗС – до 10%.

7. Аптеки – до 8%.

8. Подарки, товары для творчества – до 10%.

9. Супермаркеты и универсамы – до 4%.

Краткая инструкция для выбора категорий:

Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxvvjETA

/ Сибирское Информационное Агентство /


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