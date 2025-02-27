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Названа дата завершения ледового фестиваля на Ольхоне
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Названа дата завершения ледового фестиваля на Ольхоне

Торжественное открытие фестиваля ледовых скульптур Olkhon Ice Fest состоялось 22 февраля на острове Ольхон. Более 40 скульптур от 13 мастеров из России, Беларуси и Китая разместились на льду Байкала, протянувшись от Хужирского порта до скалы Шаманка. На открытии присутствовал Генеральный консул КНР в Иркутске, господин Ли Хай, сообщают организаторы мероприятия.

<p>Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицин. Предоставлено организаторами фестиваля.</p>

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицин. Предоставлено организаторами фестиваля.

Фестиваль начался с приветственных слов на сцене, украшенной ледяными плитами, и ярких номеров в национальных костюмах творческих коллективов Иркутска и Ольхонского района. Гости могли насладиться экскурсиями по ледовой галерее, где их встречала карта площадки для удобства навигации.

Зрители отмечают, что особенно впечатляют прозрачные ледяные фигуры людей и ангелов, драконьи кольца и духи Байкала, словно вышедшие из скал. Авторские сэргэ скульпторов, обозначающие границы территории фестиваля, перекликаются с ритуальными коновязями скалы Шаманка, доступ к которой временно ограничен для охраны природы.

<p>Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицин. Предоставлено организаторами фестиваля.</p>

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицин. Предоставлено организаторами фестиваля.

На территории фестиваля зрители и гости Olkhon Ice Fest могут не только любоваться скульптурами, по и заглянуть на чаепитие в юрту или отобедать на льду в кафе аутентичной байкальской кухни.

В день открытия вечерняя подсветка ледовой галереи сопровождалась этно-сетом от диджея: мелодии Прибайкалья неслись над озером и в такт им вспыхивала подсветка скульптур.

Скульптуры Olkhon Ice Fest можно увидеть до 10 марта, ориентировочно, в зависимости от погодных условий.

<p>Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицин. Предоставлено организаторами фестиваля.</p>

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицин. Предоставлено организаторами фестиваля.


<p>Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицин. Предоставлено организаторами фестиваля.</p> <p>Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицин. Предоставлено организаторами фестиваля.</p> <p>Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицин. Предоставлено организаторами фестиваля.</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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