Примсоцбанк: Санкции ЕС не влияют на работу банка

«Санкции, объявленные со стороны стран ЕС в отношении Примсоцбанка, не влияют на нашу работу с клиентами и надёжность сервисов Банка. Мы, как и всегда, с вами!», – говорится в сообщении банка.

Операции с переводами, счетами и вкладами доступны в полном объёме.

Обслуживание корпоративных и частных клиентов производится в рабочем режиме.

Карты Примсоцбанка, в том числе таких платежных систем, как Visa, Mastercard и UnionPay, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России.

Все сервисы, включая интернет-банк, отделения и банкоматы также доступны в рабочем режиме, при этом банкоматы и POS-терминалы Банка обслуживают только карты, выпущенные в Российской Федерации.

Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов исполняются в полной мере. У клиентов Банка нет никаких поводов для беспокойства.