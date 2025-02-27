Жителей Приангарья задержали с 8 млн рублей, наркотиками, ружьем и кустами конопли

В Иркутской области задержали 56-летнюю женщину и ее 54-летний сожителя. Они подозреваются в незаконном производстве и сбыте запрещенных веществ, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, люди самостоятельно выращивали для дальнейшей продажи наркосодержащие растения, затем фасовали запрещенные вещества на разовые дозы и сбывали в поселке Новая Игирма.

При осмотре места проживания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли гладкоствольное ружье марки «ИЖ-17», 40 патронов, саженцы конопли, 8 млн рублей и около 300 граммов наркотиков.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение. По факту сбыта запрещенных веществ возбуждено уголовное дело.