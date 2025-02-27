Метеорологи: настоящая весна придет в Иркутскую область в апреле

Последний зимний день наступит уже завтра, при этом климатическая весна придет в Иркутскую область нескоро – лишь через месяц. Об этом информирует региональный Гидрометцентр.

«Несмотря на то, что последний день календарной зимы уже завтра, климатически она будет продолжаться до тех пор, пока средние суточные температуры воздуха уверенно не преодолеют отметку в 0° градусов в сторону повышения значений. По средним многолетним данным в большинстве районов области обычно это происходит с 5 по 15 апреля, в северных районах — в третьей декаде апреля», – пояснили эксперты.

Потому как в Иркутской области, так и на преобладающей территории России март – это зимний месяц. Однако, согласно предварительному прогнозу, он окажется теплее, чем обычно. Нарастание температур будет происходить постепенно.

Не исключены кратковременные возвраты холодов: чаще всего их провоцируют циклоны, активность которых при перестройке атмосферы на весенний лад начинает учащаться.