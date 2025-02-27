Фермер в Иркутске похитил 30 млн рублей из госбюджета

Осужден глава крестьянско-фермерского хозяйства в Иркутске. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

По данным суда, в 2022 году мужчина похитил средства целевого гранта – 30 млн рублей. Субсидия была выделена министерством сельского хозяйства Иркутской области на покупку техники для развития семейной животноводческой фермы.

«Осужденный изготовил поддельные документы и представил их в министерство сельского хозяйства Иркутской области. Полученные в результате мошеннической схемы средства мужчина впоследствии использовал в личных целях», – пояснили в суде.

Его приговорили к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в 900 тыс. рублей. Кроме того, мужчине придется вернуть похищенные 30 млн рублей.