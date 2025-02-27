Новости

Туризм 2025, последние новости
Гостевые дома не смогут принимать более 30 постояльцев
Названа дата завершения ледового фестиваля на Ольхоне
Актер Андрей Мерзликин отдыхает на Байкале
Все материалы сюжета

Гостевые дома не смогут принимать более 30 постояльцев

Под одиночные комнаты отведут 9 кв. метров, а для парных  12 кв. метров. Об этом пишет газета «Известия».

Читайте также:

Названа дата завершения ледового фестиваля на Ольхоне
27 февраля 2025
Укрепление рубля подстегнуло продажи заграничных туров
27 февраля 2025

До 31 декабря 2025 года собственники гостевых домов в экспериментальных регионах должны включить их в реестр классифицированных средств размещения. Без этого они не смогут работать и рекламироваться. Законопроект разрабатывается в Госдуме, а Минэкономразвития подготовило постановление. Эксперимент планируется в семи регионах, включая Краснодарский край и Крым, и продлится около двух лет.

Гостевые дома должны иметь не более 15 комнат и размещать до 30 человек. Они обязаны иметь знак «гостевой дом», круглосуточное водоснабжение и отопление. Также требуется предоставление питьевой воды, наличие датчиков дыма и беспроводного интернета. Комнаты должны быть не менее 9 кв. м для одноместных и 12 кв. м для двухместных номеров.

Минэкономразвития совместно с депутатами и регионами разрабатывает механизм регулирования, который обеспечит безопасность и качество услуг, учитывая интересы бизнеса и туристов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Туризм 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1590)


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
«Серые» майнеры в Иркутской области перебрались в гаражи
Снижение тарифов на электричество: регионам позволили применять льготы
Регионам разрешили применять коэффициент 1,8 на весь отопительный период
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес