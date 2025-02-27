Гостевые дома не смогут принимать более 30 постояльцев

Под одиночные комнаты отведут 9 кв. метров, а для парных – 12 кв. метров. Об этом пишет газета «Известия».

До 31 декабря 2025 года собственники гостевых домов в экспериментальных регионах должны включить их в реестр классифицированных средств размещения. Без этого они не смогут работать и рекламироваться. Законопроект разрабатывается в Госдуме, а Минэкономразвития подготовило постановление. Эксперимент планируется в семи регионах, включая Краснодарский край и Крым, и продлится около двух лет.

Гостевые дома должны иметь не более 15 комнат и размещать до 30 человек. Они обязаны иметь знак «гостевой дом», круглосуточное водоснабжение и отопление. Также требуется предоставление питьевой воды, наличие датчиков дыма и беспроводного интернета. Комнаты должны быть не менее 9 кв. м для одноместных и 12 кв. м для двухместных номеров.

Минэкономразвития совместно с депутатами и регионами разрабатывает механизм регулирования, который обеспечит безопасность и качество услуг, учитывая интересы бизнеса и туристов.