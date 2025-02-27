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Глава муниципалитета в Приангарье остался без должности из-за трудоустройства брата

В Иркутской области глава муниципалитета в Куйтунском районе остался без должности после трудоустройства брата в администрацию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Главой муниципального образования не были соблюдены ограничения, запреты, установленные антикоррупционным законодательством, а именно допущен факт заключения трудового договора со своим родным братом на замещение должности водителя 5-го разряда администрации», – пояснили в надзорном ведомстве.

При этом о возникшем конфликте интересов в Думу Алкинского муниципального образования глава не сообщил, тем самым не принял мер к его урегулированию. На этом основании в связи с утратой доверия его лишили должности: полномочия досрочно прекращены.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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