Научно-практическая конференция ИНК пройдет в Иркутске 16-18 апреля

В Иркутской нефтяной компании (ИНК) открыт прием заявок на ежегодную научно-практическую конференцию (НТК), которая состоится в Иркутске 16-18 апреля.

Участие в конференции примут сотрудники компании, амбассадоры ИНК, молодые специалисты, ученики ИНК-классов, участники Академии ИНК, студенты молодежных программ «ВУЗ-ИНК», стажеры и студенты из Иркутска.

Участников ожидают 9 секций, обучающие вебинары и защита проектов по повышению эффективности перед экспертным жюри.

На конференцию приглашены студенты профильных ВУЗов и ССУЗов Иркутска, Иркутской области, а также из Мирного, Тюмени, Красноярска, Владивостока, Новосибирска и др. Зарегистрироваться можно по ссылке. Прием заявок проходит до 24 марта.

В рамках НТК-2025 будут работать следующие секции: «Здоровье, безопасность и окружающая среда», «Геология и разработка», «Бурение и КРС», «Проектирование и обустройство», «Химическая технология», «Эксплуатация производственных объектов», «Управление и обеспечение ресурсами», «Индустрия 4.0.», «Эффективность производства и новые технологии».

Новшеством в этом году стали две новые секции. Секция «Химическая технология» связана с моделированием и оптимизацией технологических процессов химических производств. «Эффективность производства и новые технологии» направлена на поиск идей в области оптимизации процессов. Также утверждена новая номинация – «Лучший молодежный проект», ориентированная на сотрудников в возрасте до 30 лет.

Формат корпоративной научно-технической конференции позволяет ИНК конвертировать профессиональный опыт и компетенции сотрудников в свой интеллектуальный капитал. Научно-технические разработки сотрудников помогают оптимизировать производственные и организационно-управленческие процессы.

Научно-техническая конференция является важной частью корпоративной культуры ИНК. Мероприятие проходит с 2016 года. За весь период было представлено более 300 работ, многие из которых успешно внедрены в производство. Некоторые представленные идеи стали отдельными направлениями деятельности в ИНК.