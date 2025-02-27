Средний размер потребкредита в январе достиг минимального значения за последний год

До 119,3 тыс. руб. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

Средний размер потребительского кредита в январе 2025 года упал до 119,3 тыс. руб., что на 14,3% меньше, чем в декабре 2024 года, и является минимальным значением с начала 2024 года. По сравнению с январем 2024 года снижение составило 19,4%.

Наибольшие средние суммы кредитов зафиксированы в Москве (183,8 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (165,1 тыс. руб.). Самые значительные снижения среднего размера кредита наблюдались в Челябинской (-44,2%), Оренбургской (-29,3%) и Саратовской (-25,0%) областях.

«Снижение среднего размера потребительского кредита отмечается уже более полугода, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). При этом банки продолжают предоставлять потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям».