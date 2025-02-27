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Сбербанк: рост чистой прибыли и AI-трансформация в 2024 году

Сбербанк представил финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 2024 год.

Ключевые показатели за IV квартал:

- Чистая прибыль составила 353,1 млрд руб. (-1,8% г/г)
- Чистые процентные доходы достигли 824,4 млрд руб. (+12% г/г)
- Чистые комиссионные доходы составили 231,1 млрд руб. (+9,8% г/г)

Ключевые показатели за 2024 год:

- Чистая прибыль составила 1580,3 млрд руб. (+4,8% г/г)
- Чистые процентные доходы достигли 2999,6 млрд руб. (+17% г/г)
- Чистые комиссионные доходы составили 842,9 млрд руб. (+10,3% г/г)

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 19% за год, превысив 27,7 трлн руб., а средства клиентов выросли на 21,6%, достигнув 44,6 трлн руб. Сбербанк начал AI-трансформацию, перешел на платформенный бигтех-ландшафт и обеспечил вендоронезависимость в ключевых процессах.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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