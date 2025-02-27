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ВТБ запускает кешбэк и скидки для пользователей Яндекса

В 2025 году действующие и новые клиенты ВТБ смогут получать скидки и кешбэк, а также пользоваться другими привилегиями внутри сервисов Яндекса. Цель этого проекта — предоставить клиентам банка преимущества при использовании самых востребованных услуг.

Запуск бонусных предложений в этом году будет проходить поэтапно в большинстве сервисов Яндекса:

  • Такси: новые клиенты банка, оформившие карту ВТБ, могут получить скидку до 40% на поездки.
  • Заправки: до 28 февраля новый клиент, оплативший топливо картой ВТБ через сервис Заправки, получает скидку до 5 рублей с каждого литра бензина при заправке от 1 500 рублей. Еще один проект - каждую субботу клиенты могут получить скидку 10% при оплате топлива картой банка. Скидка действует на один заказ каждую субботу февраля при оплате через Заправки.
  • Путешествия: пользователи могут выбрать понравившийся отель и получить кешбэк 10% рублями за оплату проживания картой банка. 

С февраля клиенты на специальном сайте ВТБ и Яндекс Путешествия могут получить кешбэк 12% за оплату картой ВТБ.

  • Доставка: пользователи могут получить скидку за отправление посылок при оплате услуги картой банка.
  • Электрички и Расписания: новые клиенты, оформившие карту ВТБ, могут получить 50% кешбэка рублями за покупку билетов на электрички и аэроэкспрессы в приложении Яндекс Электрички.
  • Афиша: запущен новый формат в проекте - клиенты могут получить скидку до 15% за покупку билетов картой банка в специальной подборке мероприятий.

В ближайшее время стартует:

  • Ultima: клиенты смогут получить индивидуально рассчитанную скидку на часть поездок в тарифе Ultima при оплате поездки картой ВТБ.

На этом специальные предложения для клиентов банка не заканчиваются: они будут последовательно стартовать в течение всего 2025 года.

«В этом году большой фокус в нашей стратегии направлен на развитие уникальных проектов с выгодой как для уже действующих, так и новых клиентов ВТБ. В этом году мы планируем предоставить скидки и повышенный кешбэк в большинстве популярных сервисов Яндекса, которые уже стали частью повседневной жизни миллионов клиентов. Учитывая, что каждый второй россиянин пользуется сервисами Яндекса, наша программа в этом году придет в каждую семью», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Большие маркетинговые проекты и коллаборации – тренд, который сейчас набирает обороты. Предоставлять своим клиентам бонусы и привилегии на использование продуктов партнера – отличная возможность для бренда повысить лояльность своей аудитории и привлечь новых клиентов. Больше всего от подобных проектов выигрывает, конечно же, потребитель», – рассказал Евгений Соколов, директор по коммерции крупного бизнеса в Яндексе.

В 2024 году ВТБ уже реализовывал бонусные предложения в сервисах Яндекса, направленные на повышение лояльности клиентов банка. В рамках этих предложений клиенты могли получить скидки и дополнительный кешбэк при оплате картой ВТБ покупок в сервисах Афиша, Заправки и Путешествия. 

Такси                                 
Акция действует на тарифы: Эконом, Комфорт и Комфорт+, Вместе и Детский. Максимальная сумма скидки при оплате через Яндекс Go привязанной картой ВТБ в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 75 руб, в остальных регионах РФ: 50 руб. Акция доступна для пользователей, выбранных случайным образом. Эмитент карты ПАО "ВТБ". Подробности о правилах акции: https://go.yandex/ru_ru/doc/vtb/smart_discount_feb25_2
Заправки
Акция 3 ₽ или 5 ₽ с литра действует с 1 декабря 2024 по 28 февраля 2025 года на 200 литров для пользователей в Яндекс Заправках при заказе от 1500 рублей. Скидка распространяется на карты, эмитированные Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) и участвующие в акции. Подробности о правилах акции: https://yandex.ru/project/fuel/vtb/rules_vtb_offers_dec
Доставка
Подробности о правилах акции: https://yandex.ru/legal/delivery_promo_vtb_feb/. Скидка предоставляется в размере не более 500 рублей за общее количество доставок в период действия акции. Имеются ограничения по способу оплаты в целях получения скидки.
Расписания (Электрички)
Кешбэк 50% от стоимости электронного билета в приложении «Яндекс Электрички» для новых клиентов ВТБ, не более 1500 ₽ в период проведения акции. Для участия в акции необходимо оформить карту ВТБ по ссылке и зарегистрироваться в Программе лояльности ВТБ, оплатить билет на электричку в приложении "Электрички» картой ВТБ. Период совершения оплат по акции: c 10 февраля по 31 декабря 2025 г. Поощрение не начисляется при оплате ко-брендовыми картами «ВТБ-Магнит», при использовании сервиса Яндекс Сплит или аналогичных сервисов.
Иные условия, ограничения по акции: https://travel.yandex.ru/promo/raspisaniya-vtb/
Афиша
Подробности о правилах акции: https://yandex.ru/legal/afisha_skidka_vtb/. Скидка предоставляется в размере не более 500 рублей на один заказ. Имеются ограничения по способу оплаты в целях получения скидки.  
Драйв
Ссылка на правила акции: https://yandex.ru/legal/drive_promo_vtb/ru/
Скидка предоставляется в размере не более 15% на один заказ. Скидка предоставляется только при оплате картой ВТБ. 
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/ Сибирское Информационное Агентство /


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