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650 тысяч предпринимателей подключили СберБизнес Спасибо в 2024 году

Самый активный участник заработал с программой лояльности Сбера более 300 тысяч бонусов.

Программа лояльности СберБизнес Спасибо для предприятий малого и микробизнеса стартовала в апреле 2024 года. За 9 месяцев к ней подключилось около 650 тысяч предпринимателей — клиентов Сбера.

Накопленные бонусы можно конвертировать в рубли (1 бонус равен 1 рублю), а также возвращать до 100% стоимости покупок у партнёров банка. Самая большая сумма, которую получила компания-клиент Сбера за 9 месяцев действия программы в 2024 году, — 300 тысяч бонусов. «Спасибо» начисляются на остаток по счету, а также за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте.

Чтобы начать получать бонусы, предпринимателю достаточно иметь действующий расчётный счёт в Сбере, в СберБизнесе в разделе «Все продукты и услуги» выбрать «СберБизнес Спасибо» — «Подключить». Если расчетного счет нет — его можно бесплатно открыть в СберБанк Онлайн.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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