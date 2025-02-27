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Центробанк: половина заемщиков не читает условия кредитного договора

Почти половина клиентов оформляют кредиты онлайн — через мобильные приложения. Однако большинство людей даже не удосуживаются прочитать условия соглашения, выяснили в Центробанке. Основные причины такого поведения следующие:

  •  Объем документа слишком велик
  •  Нужно перейти по ссылке
  •  Люди доверяются менеджерам
  •  Спешка
  •  Непонимание юридических терминов

Банк России провел исследование потребительского поведения и выявил факторы, влияющие на внимательность при изучении условий кредитных соглашений. Оказалось, что многие клиенты уверены в невозможности внесения изменений в стандартные формы документов. Тем временем в ЦБ подчеркивают, что у заемщиков действительно есть возможность вносить правки.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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