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Цифровой рубль: почему внедрение откладывается?

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Внедрение цифрового рубля откладывается из-за сложностей, связанных с обеспечением технологической независимости, сообщает Frank Media со ссылкой на заявление заместителя председателя Банка России Зульфии Кахрумановой. Она отметила, что у каждого банка есть свои особенности, которые требуют доработок информационных систем и решений по безопасности.

Кахруманова подчеркнула, что технологически Банк России и большинство банков готовы к внедрению, однако существуют отдельные аспекты, требующие внимания. Банк России стремится быть равноудаленной площадкой, учитывающей интересы всех участников.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина добавила, что от банков поступают запросы о переносе широкого внедрения цифрового рубля. Она отметила интерес к смарт-контрактам со стороны банков, бизнеса и правительства, и подчеркнула, что цифровой рубль предоставляет большие возможности для их реализации. Это направление станет одним из приоритетных в развитии проекта, что требует дополнительного обсуждения и подготовки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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