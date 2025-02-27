Названа площадка, где построят новый аэропорт Иркутска

В Приангарье определились с местом строительства нового аэропорта Иркутска. О нем рассказал губернатор Игорь Кобзев в своем тг-канале.

«Главный вопрос – строительство нового аэропорта. На сегодняшний день можно смело констатировать, что решение по месту строительства достигнуто. Площадкой для нового аэропорта станет «Ключевая», между Ангарском и Шелеховым. Соответствующее поручение президента России уже есть», – пояснил глава региона.

Он также отметил, что следующим этапом станет проработка юридической и финансовой модели аэропорта.

В пресс-службе Госкорпорации Ростех подчеркнули, что "Ключевая" была выбрана всеми сторонами как наиболее подходящее место для строительства нового аэропорта.

«На сегодня сформировано четкое представление, какие мероприятия должны реализовать участники процесса, включая Ростех и Иркутский авиазавод, для воплощения этого проекта в жизнь. В том числе необходимо решить ряд земельных вопросов, изменить схему территориального планирования, перестроить некоторые бизнес-процессы Иркутского авиазавода. С коллегами из администрации области, Росавиации, других профильных государственных ведомств и организаций достигнуто общее понимание по всем вопросам», – прокомментировали в Госкорпорации Ростех.

Напомним, пассажиропоток Иркутского аэропорта в 2024 году увеличился на 4%, до 3,95 млн человек. Иркутский аэропорт находится в городской черте, при этом уже более 30 лет местные власти обсуждают его вынос за пределы города. Рост пассажиропотока и внутреннего туризма потребовал расширения инфраструктуры. В 2023 году началось строительство модульного пассажирского павильона для обслуживания внутренних рейсов, завершенное осенью 2024 года. Однако открытия терминала так и не произошло, оно было отложено на неопределенный срок из-за судебных разбирательств.