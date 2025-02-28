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Греф: «Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не может гарантировать выплату запланированных дивидендов в ближайшие три года. Во время телефонной конференции с аналитиками и журналистами он прокомментировал перспективы изменения антироссийских санкций.

«Мы исходим из сценария, что санкции не будут сняты, а, напротив, могут быть ужесточены», — передает Frank Media слова Грефа.

Если же санкции будут смягчены, Греф советует рассматривать это как приятный бонус. Он ожидает, что в таком случае российская экономика и финансовый рынок испытают позитивное влияние.

Греф подчеркнул, что банк будет стремиться поддерживать уровень капитала, инвестиций и выплату дивидендов. Однако он не может гарантировать, что все запланированные дивиденды будут выплачены в течение следующих трех лет из-за высокой волатильности в мире. Тем не менее, по итогам 2024 года Сбербанк выплатит дивиденды в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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