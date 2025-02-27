Запрет майнинга оставил легальных криптодобытчиков без 305 МВт мощности в Иркутской области

В Иркутской области действует запрет на майнинг в осенне-зимний период. Новое ограничение снизило потребление электричества, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Сегодня запрет установлен на осенне-зимний период до 2031 года в южной части Иркутской области. Это уже позволило снизить потребление мощности официального «белого майнинга» на 305 МВт, что эквивалентно 146 млрд рублей затрат на строительство новых генерирующих объектов по итогам проведенного коммерческого отбора мощности», – отметил глава региона.