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Большую школу на 1275 мест построят в Братске к 2027 году

Новую школу на 1275 мест планируют построить в 26-м микрорайоне Братска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Мы сделаем все, чтобы новая школа стала настоящим  современным центром развития потенциала каждого ребенка, в том числе и детей с особенностями в развитии, лучшим центром профориентации и самоопределения  школьников и, конечно, творческой профессиональной средой для педагогов», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Он подчеркнул, что школа примет учеников в сентябре 2027 года. Он также подчеркнул важность строительства новой школы. По его словам, центральная часть Братска довольно быстро растет, сегодня более 1000 учеников района учатся во вторую смену.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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