Центр самбо и бокса построят в Иркутске

В Иркутске на улице Ярославского построят центр самбо и бокса. В настоящее время специалисты приступили к его проектированию, рассказали в пресс-службе мэрии.

Объект разместят на свободном земельном участке площадью 20,5 гектара вблизи гаражного кооператива № 107 и жилого дома на Баумана, 239. Общая площадь центра составит 7,4 тысячи кв. м. В нем будет три зоны, где разместят три ковра размером 14 на 14 м для самбо, помост, зоны безопасности.

Также предусмотрят залы общефизической подготовки и спортматов, единую зону на 500 мест для проведения соревнований со стационарными и мобильными трибунами, а также раздевалки, конференц-зал, тренерские, инвентарные, душевые, медицинский кабинет, гардеробные, холл, хозяйственные помещения.

По контракту срок завершения проектирования – сентябрь 2025-го.