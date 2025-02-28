Иркутский вуз запатентовал новую конструкцию беспилотника

Новую конструкцию беспилотника запатентовал ИРНИТУ. Ее придумал и разработал доцент кафедры электрических станций, сетей и систем Степан Тигунцев, сообщает пресс-служба вуза.

Специалист придумал способ создания подъемной силы и полета летательного аппарата. Как отметил автор, суть проекта заключается в разработке высокоэффективного и маневренного дрона. Беспилотник можно применять в хозяйственных и военных целях.

«Стандартные дроны держат заряд аккумулятора до 30 минут. Мы же предлагаем строить БПЛА, способные продержаться в воздухе до двух-трех часов. Этого удастся достичь благодаря особенностям конструкции: упор делается на летательный эффект крыла птиц и насекомых. У дрона появится четыре мотора (крыла), которые вращаясь, меняют свое положение в пространстве вертикально и горизонтально, а также совершают машущие движения», – пояснил Степан Тигунцев.