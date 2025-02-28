МФЦ «Студенческий офис» открылся в Улан-Удэ для студентов Бурятского госуниверситета

В Бурятском государственном университете открылся первый в регионе многофункциональный студенческий центр, который начал работу благодаря поддержке Сбера.

Студентам БГУ будет предоставлена комплексная поддержка по различным вопросам, включая ведение личных дел, оформление документации, подготовку отчётов, получение справок и перевод между формами обучения. Все эти процедуры можно будет выполнить непосредственно в стенах вуза, что позволит значительно сэкономить время.

Открыли офис БГУ ректор А. В. Дамдинов, Управляющий Бурятским отделением Байкальского банка Алексей Кузьмин, директор офиса Татьяна Немчинова.

Сбербанк обеспечил МФЦ необходимым компьютерным оборудованием и системой электронной очереди. Благодаря банковским сервисам, студенты могут зарегистрировать бизнес и открыть счёт онлайн, а также оформить образовательный кредит.

На платформе автоматизированной информационной системы «Университет» запущен новый сервис «Карьерный ассистент» от Работа.ру. Этот инструмент помогает студентам находить подходящие вакансии, отдавая приоритет компаниям, сотрудничающим с вузом.

Кроме того, для удобства учащихся предусмотрена возможность проводить безналичные платежи через окна МФЦ. Вход на платформу осуществляется с помощью Сбер ID, что гарантирует безопасность и удобство доступа ко всем услугам.

«Мы всегда стремимся поддерживать студентов в их развитии. Открытие МФЦ в университете поможет учащимся сосредоточиться на главном — учебе и личностном росте, а также сэкономит их время на оформление документов. Создание многофункционального студенческого офиса стало логическим продолжением нашего партнерства — улучшения условий жизни и образования студентов БГУ», — Алексей Кузьмин, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

«Студенческие офисы помогают решать важные жизненные вопросы студентов, предоставляя справки и меры социальной поддержки. Наш университет внедрил цифровую концепцию с принципом “одного окна”, благодаря поддержке Сбербанка России. Это партнерство обеспечило финансирование, профессиональное консультирование и оснащение современным оборудованием. Теперь студенты могут оценить высокое качество электронных услуг, быструю обработку запросов и эффективную коммуникацию. Создание студенческого офиса стало значимой вехой в развитии нашего вуза», — Алдар Дадминов, ректор Бурятского государственного университета.