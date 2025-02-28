США продлили санкции против России еще на год

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26 февраля 2025
Москва считает ограничения незаконными. Об этом пишет бизнес-издание РБК.
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие ряда санкций против России, следует из данных Федерального реестра США.
Речь идет об ограничениях США, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах из-за ситуации на Украине.
«Действия и политика, о который говорится в этих указах, продолжают представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – говорится в документе.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что финорганизация исходит из сценария, что никакие санкции не снимут.