США продлили санкции против России еще на год

Москва считает ограничения незаконными. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие ряда санкций против России, следует из данных Федерального реестра США.

Речь идет об ограничениях США, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах из-за ситуации на Украине.

«Действия и политика, о который говорится в этих указах, продолжают представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – говорится в документе.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что финорганизация исходит из сценария, что никакие санкции не снимут.