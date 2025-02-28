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Трамп: Путин не нарушит условия сделки по Украине

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19 февраля 2025

Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин выполнит условия мирной сделки по Украине. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на The New York Times.

«Я знаю его [Путина] уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово», – сказал Трамп, отвечая на вопрос, что он будет делать, если Россия в конечном итоге не выполнит условия мирного соглашения.

Он выразил уверенность в том, что после подписания мирного соглашения боевые действия не возобновятся.

Ранее США продлили еще на год действие ряда санкций против России, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах из-за ситуации на Украине.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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