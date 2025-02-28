Украина намерена расстаться с редкоземельными металлами: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: президент США Дональд Трамп оценил перспективы мира одной фразой, Украина планирует отдать редкоземельные металлы США, владельцы сети «Светофор» будут бороться за свои магазины, а в Иркутске определились с местом строительства нового аэропорта. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Скоро или никогда

Президент США Дональд Трамп оценил перспективы мира фразой «или скоро, или не наступит вообще». Об этом он заявил после переговоров с британским премьером Киром Стармером. Кроме того, американский лидер добавил, что в данном направлении ведется усердная работа, и удалось добиться большого прогресса.

Сделка по ископаемым

США и Украина согласовали сделку по полезным ископаемым, переговоры на эту тему закончены. Сегодня состоится подписание договора. Сделка касается редкоземельных металлов и других стратегических минералов, нефти, газа, а также инфраструктурных активов. По мнению американской стороны, эта договоренность будет выгодна как Вашингтону, так и Киеву.

Борьба за «Светофоры»

После прекращения деятельности ряда магазинов сети «Светофор» владельцы решили подать апелляции на соответствующие решения. Выявленные нарушения планируют устранить в максимально короткие сроки. Если же обнаружатся требования, не имеющие правовых оснований, то руководство планирует действовать по закону, отстаивая свои интересы.

Новый аэропорт Иркутска

Названа площадка, где построят новый иркутский аэропорт. Ей станет «Ключевая», расположенная между Ангарском и Шелеховым. Она была выбрана всеми сторонами как наиболее подходящее место. В настоящее время необходимо решить ряд земельных вопросов, изменить схему территориального планирования, перестроить некоторые бизнес-процессы Иркутского авиазавода. Следующим этапом станет проработка юридической и финансовой модели аэропорта.

Майнинг без мощности

Легальные майнеры в Иркутской области потеряли 305 МВт после введения запрета на добычу криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года. Это эквивалентно 146 млрд рублей затрат на строительство новых генерирующих объектов, пояснил глава региона Игорь Кобзев. Ограничения действуют в южной части региона, где наиболее ощутим энергодефицит.