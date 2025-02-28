Недельные расходы россиян снизились на 253 рубля

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 17 по 23 февраля среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 9060 рублей.

Таким образом, общий объем семейных трат за неделю снизился на 253 руб. или на 2,8%. Значение Индекса ИПА составило 309,9%. Относительно аналогичной недели прошлого года объем недельных расходов вырос на 767 руб. или на 9,2%.

«Увеличение частоты покупок на предыдущей неделе, вероятно, привело к приобретению товаров впрок, снизив текущий спрос. Также 23 февраля выпало на воскресенье, что могло повлиять на масштабы праздничных застолий и, соответственно, на объемы покупок», – резюмируют эксперты.