Новые дорожные знаки появятся в России

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26 февраля 2025
Некоторые знаки объединят. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».
Росстандарт обновил ГОСТ Р 52289-2019, вводящий новые дорожные знаки с 1 января 2026 года. Изменения направлены на повышение безопасности и снижение визуального шума.
Основные нововведения включают:
- Совмещение знака парковки с способом постановки автомобиля в одном знаке 6.4.
- Объединение знаков скорости и искусственных неровностей в новый знак 6.2.1.
- Упрощение правил установки стоп-линий и введение вертикальной версии знака «Стоп-линия».
- Введение новых знаков, включая «Глухие» и указание времени действия знаков по месяцам.
- Уточнение мест размещения знаков на светофорах и другие мелкие корректировки.