Новые дорожные знаки появятся в России

Некоторые знаки объединят. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».

Росстандарт обновил ГОСТ Р 52289-2019, вводящий новые дорожные знаки с 1 января 2026 года. Изменения направлены на повышение безопасности и снижение визуального шума.

Основные нововведения включают: