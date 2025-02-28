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Новые дорожные знаки появятся в России

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Некоторые знаки объединят. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».

Росстандарт обновил ГОСТ Р 52289-2019, вводящий новые дорожные знаки с 1 января 2026 года. Изменения направлены на повышение безопасности и снижение визуального шума.

Основные нововведения включают:

  • Совмещение знака парковки с способом постановки автомобиля в одном знаке 6.4.
  • Объединение знаков скорости и искусственных неровностей в новый знак 6.2.1.
  • Упрощение правил установки стоп-линий и введение вертикальной версии знака «Стоп-линия».
  • Введение новых знаков, включая «Глухие» и указание времени действия знаков по месяцам.
  • Уточнение мест размещения знаков на светофорах и другие мелкие корректировки.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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