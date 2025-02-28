80 участков дорог и 11 мостов отремонтируют в этом году в Иркутской области

Почти 300 км дорог отремонтируют в этом году в Иркутской области. В порядок приведут 80 участков и 11 мостов. Работы выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказал губернатор Игорь Кобзев.

На эти цели из бюджетов всех уровней выделили 16 млрд рублей. 60 участков дорог и 11 мостов будут введены в эксплуатацию к декабрю. На 20 работы продолжат в последующие годы. В их числе – четыре участка дороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово, это 46,4 км.

Традиционно по национальному проекту будут ремонтировать дороги в крупных городах региона. В Иркутске – 33 участка, в Ангарске – 6, в Усолье-Сибирском, Черемхово и Шелехове – по 3, в Братске – 2.

Подготовка к сезону дорожных работ уже идет. Работы с подрядчиками заключат в ближайшее время.