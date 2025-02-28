Новости

Майнеры
Запрет майнинга оставил легальных криптодобытчиков без 305 МВт мощности в Иркутской области
«Серые» майнеры в Иркутской области перебрались в гаражи
Иркутская область – лидер по количеству майнинговых ферм в России
Все материалы сюжета

80 участков дорог и 11 мостов отремонтируют в этом году в Иркутской области

Почти 300 км дорог отремонтируют в этом году в Иркутской области. В порядок приведут 80 участков и 11 мостов. Работы выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказал губернатор Игорь Кобзев.

На эти цели из бюджетов всех уровней выделили 16 млрд рублей. 60 участков дорог и 11 мостов будут введены в эксплуатацию к декабрю. На 20 работы продолжат в последующие годы. В их числе – четыре участка дороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово, это 46,4 км.

Традиционно по национальному проекту будут ремонтировать дороги в крупных городах региона. В Иркутске – 33 участка, в Ангарске – 6, в Усолье-Сибирском, Черемхово и Шелехове – по 3, в Братске – 2.

Подготовка к сезону дорожных работ уже идет. Работы с подрядчиками заключат в ближайшее время.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Гостевые дома не смогут принимать более 30 постояльцев
Названа дата завершения ледового фестиваля на Ольхоне
Актер Андрей Мерзликин отдыхает на Байкале
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес